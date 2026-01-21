Sucesos

Capturado sujeto de 75 años sospechoso de arrastrar a perrito con motocicleta en Sarapiquí

OIJ detuvo a individuo como sospechoso de crueldad animal, tras una denuncia y un video que muestra a un perro siendo arrastrado

Por Juan Fernando Lara Salas
Agentes del OIJ detuvieron en vía pública, en Cuatro Esquinas de Horquetas de Sarapiquí, a este sujeto sospechoso de un caso de presunta crueldad animal denunciado por vecinos.
Agentes del OIJ detuvieron en vía pública, en Cuatro Esquinas de Horquetas de Sarapiquí, a este sujeto sospechoso de un caso de presunta crueldad animal denunciado por vecinos. (OIJ/Cortesía)







