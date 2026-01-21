Capturado sujeto de 75 años sospechoso de arrastrar a perrito con motocicleta en Sarapiquí

Agentes del OIJ detuvieron en vía pública, en Cuatro Esquinas de Horquetas de Sarapiquí, a este sujeto sospechoso de un caso de presunta crueldad animal denunciado por vecinos.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacados en Sarapiquí detuvieron la tarde de este martes, a eso de las 4:50 p. m., a un hombre de apellido Garita, de 75 años, quien figura como sospechoso del delito de crueldad contra los animales.

La detención se realizó en vía pública, en el sector de Cuatro Esquinas de Horquetas, tras una investigación iniciada por hechos que habrían ocurrido el lunes 12 de enero en esa misma zona.

Según la información preliminar, varios vecinos observaron al sujeto desplazarse en una motocicleta mientras llevaba un perro amarrado al cuello con un mecate, el cual iba sujeto a la parte trasera del vehículo y fue arrastrado durante varios metros.

El caso tomó mayor relevancia la mañana del martes, cuando vecinos difundieron un video en el que se observa a varias personas increpando al conductor luego de que este se detuviera.

En las imágenes se aprecia al animal visiblemente exhausto y con las patas ensangrentadas, mientras una mujer libera al perro y confronta al sospechoso por su conducta.

De acuerdo con el OIJ, el animal recibió atención veterinaria, y el caso continúa bajo investigación. El detenido será presentado ante el Ministerio Público, que deberá definir su situación jurídica.

La Ley de Bienestar de los Animales en Costa Rica establece sanciones para quienes agredan o causen lesiones injustificadas a animales domésticos, con penas que van de 20 a 50 días multa, sin perjuicio de otras responsabilidades legales.