Nave con 205 paquetes de cocaína se habría estrellado durante persecución policial; así ocurrió el operativo

El aterrizaje forzoso dejó un largo rastro en los pastizales.

Una nave de construcción artesanal, sin matrículas ni registros, se estrelló el pasado jueves 30 de abril con 205 paquetes de cocaína, en una zona limítrofe del cantón de Corredores.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, la caída ocurrió durante una persecución policial.

Aeronave siniestrada llevaba 205 paquetes de cocaína

La alerta sobre el ingreso irregular de esta avioneta al espacio aéreo nacional ingresó al Centro de Operaciones Conjuntas del Ministerio de Seguridad.

Fue entonces cuando se movilizaron recursos del Servicio de Vigilancia Aérea hacia la zona sur del país, al tiempo que la Policía de Fronteras, el Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Control de Drogas y la Fuerza Pública se desplegaron en varios sitios, ante un eventual aterrizaje clandestino.

Los sospechosos se dieron a la fuga, luego de aterrizar en unos pastizales en Corredores. (MSP/Cortesía)

La aeronave MSP-004 del Servicio de Vigilancia Aérea logró ubicar la nave, que, al ver que estaba en la mira de las autoridades, realizó un aterrizaje forzoso que terminó en siniestro, en una zona de pastizales.

La inspección en el sitio confirmó las sospechas. Los paquetes estaban almacenados entre las latas. Aunque inicialmente se reportó el hallazgo de 215 paquetes de droga, el conteo final cerró en 205, según indicó Seguridad.

Pese al operativo de búsqueda en la zona, los tripulantes se dieron a la fuga.