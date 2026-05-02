Sucesos

Nave con 205 paquetes de cocaína se habría estrellado durante persecución policial; así ocurrió el operativo

Hallazgo de la avioneta y la droga ocurrió la tarde del jueves 30 de abril

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Por Natalia Vargas
205 kilos de cocaína en aeronave
El aterrizaje forzoso dejó un largo rastro en los pastizales. (MSP/Cortesía)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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