Sucesos

Policía atiende caída de posible aeronave narco en la zona sur

Hecho ocurrió la tarde de este jueves.

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Por Christian Montero
Oficiales del Servicio de Vigilancia Aérea, participan en el operativo de búsqueda de dos personas que iban en una aernoave que se accidentó en la zona sur. Foto con fines de ilustración.







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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