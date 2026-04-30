Policía atiende caída de posible aeronave narco en la zona sur

Oficiales del Servicio de Vigilancia Aérea, participan en el operativo de búsqueda de dos personas que iban en una aernoave que se accidentó en la zona sur. Foto con fines de ilustración.

Autoridades del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) y la Fuerza Pública atienen un accidente que involucra una aeronave en la zona sur del país.

Los primeros datos que se conocen, precisan que el hecho habría ocurrido en el río Coto, en una zona limítrofe del cantón de Corredores, a eso de las 2 p. m. Al parecer, la aeronave cayó al cauce, los ocupantes huyeron del sitio por la maleza y en el lugar se ubicaron 215 paquetes de aparente droga.

Agentes del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), Policía de Fronteras, y una aeronave del SVA localizaron el aparato; sin embargo, el acceso es únicamente por vía acuática.

El cargamento fue movilizado por parte de oficiales del SNG a una zona segura. Aparentemente la aeronave es de construcción artesanal y carece de matrículas o registros.

Oficiales de Golfito, Fuerza de Tareas y Grupo de Apoyo Operacional (GAO), coordinan acciones con el SVA; la precipitación ocurrió cerca de una finca, por lo que las autoridades mantienen cierres de carreteras ante la información de que un pick-up blanco y un Fortuner del mismo color salieron de la zona poco después del siniestro. Las autoridades hacen abordajes de todo tipo de transporte.

De momento no se reportan detenidos, aunque la Policía tiene información de que al menos tres personas estarían relacionadas con este hecho.

Parte de la búsqueda de la Policía se centra en la zona de Zancudo, río Coto abajo, el sitio conocido como los Higuerones, e incluye fincas de siembra de palma. La avioneta MSP-004 hace sobrevuelos para tratar de ubicar a posibles sospechosos vinculados con el posible cargamento que iba en el aparato accidentado.

El Ministerio de Seguridad informó de que los trabajos se mantienen en desarrollo y brindarán detalles cuando haya avanzado el operativo.