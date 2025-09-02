Supermercado vendía drogas en Pital de San Carlos

Fueron detenidos el supuesto líder de la organización y cinco personas más.

Un supermercado que vendía diferentes tipos de droga, en Santa Elena de Pital, San Carlos, fue allanado este martes por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), apoyados por el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública y la Policía Municipal de San Carlos.

Además de este establecimiento, fueron allanadas tres casas donde también se vendían narcóticos. Durante todo el operativo fueron detenidos cinco hombres y una mujer: el presunto líder, de apellidos Santana Esquivel y de 39 años, Madriz Esquivel, de 31 años, Álvarez Madriz (18), Jiménez Alvarado (20), Pérez Ramírez (mujer de 21 años) y Valverde Porras (39).

La PCD detalló que la mayoría de los investigados tienen antecedentes por tenencia de drogas y Madriz Esquivel posee expediente judicial por agresión patrimonial, lesiones y agresión con arma.

Asimismo, se decomisaron 16 dosis de cocaína, dos dosis de crack, 46 dosis y 1,3 gramos de picadura de marihuana, así como implementos para la preparación y dosificación de drogas. Los agentes encontraron también ¢85.000 y $5 en efectivo.

LEA MÁS: Sospechoso de vender drogas en San Carlos intentó huir del OIJ por una ventana

La investigación inició luego de que vecinos denunciaron a la línea 1-1-7-6, alertados por la constante presencia de personas que consumían cerca de la plaza y la escuela de la localidad.

Los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público, donde enfrentarán una causa por el delito de venta de drogas, que se castiga con penas de ocho a 15 años de cárcel.