Nuevo detenido ligado a ‘Los Maruja’ tenía altar a la Santa Muerte con billetes y bebidas alcohólicas

Este altar, con velas e imágenes de la Santa Muerte, una creencia pagana, estaba en una vivienda allanada a un supuesto integrante de Los Maruja, detenido el jueves en Orosi.

Un joven de 21 años, presuntamente vinculado con la estructura criminal conocida como Los Maruja, fue detenido este jueves durante un allanamiento antidrogas realizado en Orosi de Paraíso, donde agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontraron un altar dedicado a la Santa Muerte, rodeado de billetes, latas de cerveza y otras bebidas alcohólicas.

La intervención se desarrolló como parte de una investigación por aparente venta de drogas en la zona y ocurre apenas un día después de que las autoridades desmantelaran, en Dique La Mora, en Cartago, lo que consideran el principal centro de procesamiento y distribución de drogas de este grupo criminal.

De acuerdo con información policial, la investigación contra López Cordero (detenido en Orosi) incluyó varias compras controladas de droga realizadas por agentes judiciales.

Además, las pesquisas permitieron detener previamente a otros colaboradores que, en apariencia, participaban en la comercialización de estupefacientes desde un cafetal ubicado en las cercanías de Orokai, en Orosi.

Durante el allanamiento, los agentes localizaron distintas cantidades de aparente droga distribuida en envoltorios y pajillas listas para su comercialización.

Entre la evidencia decomisada figuran dos pajillas plásticas transparentes selladas al calor con cigarrillos de marihuana, siete envoltorios con marihuana, 13 envoltorios con crack, seis pajillas con cocaína y un envoltorio con cinta metálica dorada que contenía cocaína.

Además, en la cocina de la vivienda, específicamente en la puerta de un congelador, los investigadores ubicaron una bolsa plástica que contenía otros 11 envoltorios con marihuana y una picadura con residuos de esta misma sustancia.

Análisis de laboratorio determinarán si se trata de las drogas antes citadas.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue la presencia de un altar dedicado a la Santa Muerte, acompañado de dinero en efectivo, latas de cerveza y otras bebidas, ubicado dentro del inmueble allanado.

La Santa Muerte es una creencia pagana asociada con la curación, la protección y un buen camino hacia el más allá. Se representa con imágenes de una calavera femenina, con túnica, una guadaña en una mano y un globo azul en la otra, simulando el mundo.

Es común verla en sitios de venta de drogas o crimen organizado, junto a la imagen de un hombre conocido como Jesús Malverde, el supuesto santo de los narcos.

La “devoción” a este otro personaje nació en Sinaloa, México, y responde a la creencia de que auspicia el éxito en las operaciones del tráfico ilícito de sustancias prohibidas.

En el altar de Orosi había una pequeña imagen de la virgen de Fátima, velas en forma de calaveras, dólares, cervezas, ron, vodka y un vasito de agua.

Además de López, quedaron detenidos tres hombres más. A todos se les dictaron seis meses de prisión preventiva, informó una fuente allegada al caso.

Los cuatro hombres detenidos en Orosi, por su presunta participación en la banda Los Maruja, quedaron con seis meses de prisión preventiva, según informó una fuente policial ligada al caso. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

Golpe previo contra la estructura

Las capturas en Orosi ocurren un día después de que el OIJ allanara una presunta “cocina” o centro de procesamiento de drogas ligado a Los Maruja.

Ese operativo dejó tres detenidos: un hombre de apellido Garro, de 37 años; un joven identificado como Calvo, de 18; y una mujer de apellido Gómez, de 34 años, quienes figuran como sospechosos de integrar esta organización. Trascendió que el primero quedó libre, pero se desconoce qué pasó con el resto de presuntos implicados.

La diligencia del miércoles se originó dentro de una investigación por presuntos delitos de privación de libertad, lesiones con arma de fuego y aparentes actos de tortura contra un hombre.

Durante ese allanamiento, los investigadores decomisaron armas de grueso calibre y un importante cargamento de drogas, entre ellas 795 dosis de cocaína, 1.400 dosis de crack, 1.150 dosis de marihuana y 125 dosis de tusi. También incautaron 2.759 gramos de pasta base de crack, 964 gramos de cocaína, 1.358 gramos de marihuana y seis frascos de ketamina.

“Consideramos que este es el principal centro de distribución y procesamiento de drogas del grupo ‘Los Maruja’ en Cartago, ya que encontramos básculas, implementos para empacar las dosis y equipos utilizados para su preparación. Además, es una de las estructuras que más violencia genera en este sector”, explicó el director interino del OIJ, Michael Soto.

Según Soto, únicamente la droga decomisada el miércoles tendría un valor aproximado de ¢65 millones una vez distribuida en las calles.