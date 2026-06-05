Narcotráfico

Nuevo detenido ligado a ‘Los Maruja’ tenía altar a la Santa Muerte con billetes y bebidas alcohólicas

El sospechoso fue capturado durante un allanamiento antidrogas en Orosi, donde agentes encontraron aparente droga lista para la venta y un altar dedicado a la Santa Muerte. La detención ocurre un día después del golpe policial contra la estructura criminal conocida como Los Maruja

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Por Vanessa Loaiza N. y Christian Montero
Este altar, con velas e imágenes de la Santa Muerte, una creencia pagana, estaba en una vivienda allanada a un supuesto integrante de Los Maruja, detenido el jueves en Orosi.
Este altar, con velas e imágenes de la Santa Muerte, una creencia pagana, estaba en una vivienda allanada a un supuesto integrante de Los Maruja, detenido el jueves en Orosi. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)







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Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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