Sucesos

OIJ desmantela presunta ‘cocina’ de drogas de ‘Los Maruja’ en Cartago y decomisa estupefacientes por ¢65 millones

Entre lo decomisado destacan armas de grueso calibre

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Por Libia Solano Meza
Un operativo del OIJ en Cartago dejó como resultado la detención de tres personas y la ubicación de una presunta cocina de drogas asociada a la banda “Los Maruja”.
Un operativo del OIJ en Cartago dejó como resultado la detención de tres personas y la ubicación de una presunta cocina de drogas asociada a la banda “Los Maruja”. (OIJ/OIJ)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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