OIJ desmantela presunta ‘cocina’ de drogas de ‘Los Maruja’ en Cartago y decomisa estupefacientes por ¢65 millones

Un operativo del OIJ en Cartago dejó como resultado la detención de tres personas y la ubicación de una presunta cocina de drogas asociada a la banda “Los Maruja”.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó el miércoles una presunta “cocina” o centro de procesamiento de drogas en Cartago, vinculado con el grupo criminal conocido como “Los Maruja”, que opera el Dique La Mora.

El allanamiento dejó tres detenidos y un millonario decomiso de drogas: un hombre de apellido Garro, de 37 años; un joven identificado como Calvo, de 18; y una mujer de apellido Gómez, de 34, quienes figuran como sospechosos de integrar esta estructura criminal.

La diligencia se llevó a cabo como parte de una investigación por los presuntos delitos de privación de libertad, lesiones con arma de fuego y aparentes actos de tortura en perjuicio de un hombre.

El OIJ ejecutó un allanamiento contra la estructura criminal “Los Maruja” en Cartago, donde se decomisaron drogas, armas y se detuvo a tres sospechosos. (OIJ/OIJ)

Los investigadores incautaron armas de grueso calibre, así como 795 dosis de cocaína, 1.400 dosis de crack, 1.150 dosis de marihuana y 125 dosis de tusi. Además, decomisaron 2.759 gramos de pasta base de crack, 964 gramos de cocaína, 1.358 gramos de marihuana y seis frascos de ketamina.

“Consideramos que este es el principal centro de distribución y procesamiento de drogas del grupo ‘Los Maruja’ en Cartago, ya que encontramos básculas, implementos para empacar las dosis y equipos utilizados para su preparación. Además, es una de las estructuras que más violencia genera en este sector”, explicó el director del OIJ, Michael Soto.

Según Soto, la droga decomisada tendría un valor aproximado de ¢65 millones una vez distribuida en las calles.