Sucesos

¿Qué hacía un altar al ‘santo de los narcos’ en Cartago?

Autoridades policiales ejecutan allanamientos para desarticular el grupo Los Maruja

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Por Christian Montero
Esto encontró la PCD en allanamientos para desarticular a Los Maruja en Cartago.
La PCD halló este altar en uno de los allanamientos para desarticular a Los Maruja en Cartago. (Christian Montero /Christian Montero)







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CartagoSanto de los narcoLos Maruja
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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