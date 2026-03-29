Narcotráfico

Narcos pierden enorme cargamento de cocaína valorado en $21 millones en aguas costarricenses

Cuerpos policiales ticos, con apoyo de la DEA, lograron interceptar lancha narco cerca de Quepos.

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Por Vanessa Loaiza N.
3.000 kilos de cocaína quedaron bajo custodia policial. La carga está valorada en $21 millones.
3.000 kilos de cocaína quedaron bajo custodia policial. La carga está valorada en $21 millones. (Foto: MSP/Foto: MSP)







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Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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