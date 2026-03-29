Narcos pierden enorme cargamento de cocaína valorado en $21 millones en aguas costarricenses

3.000 kilos de cocaína quedaron bajo custodia policial. La carga está valorada en $21 millones.

Un cargamento de aproximadamente tres toneladas de cocaína fue decomisado este fin de semana en aguas del Pacífico Central costarricense, en lo que las autoridades califican como uno de los golpes recientes más significativos contra el narcotráfico internacional.

La incautación se realizó en las cercanías de Quepos, donde oficiales se incautaron de un total de 3.220 paquetes de droga, equivalentes a cerca de 3.000 kilogramos de cocaína.

Si se considera que un kilo de cocaína se comercializa en Costa Rica en $7.000, el cargamento decomisado ronda los $21 millones, unos ¢10.500 millones.

El operativo se desarrolló la madrugada del sábado mediante una acción conjunta del Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía Control de Drogas (PCD) y la Fuerza Pública, con apoyo de agencias estadounidenses como la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATFS).

La droga iba en sacos y luego separada en paquetes de un kilo cada uno, aproximadamente. (Foto: MSP/Foto: MSP)

La mercancía quedó bajo custodia policial en el Pacífico Central. (Foto: MSP/Foto: MSP)

Según el reporte oficial, la intervención inició cuando autoridades del Guardacostas detectaron dos embarcaciones sospechosas en las inmediaciones de playa Hatillo. Al notar la presencia policial, ambas lanchas emprendieron la huida en direcciones opuestas, lo que dio pie a una persecución marítima.

Una de las embarcaciones fue interceptada con un tripulante a bordo, aunque sin droga visible. Posteriormente, los oficiales centraron su atención en la segunda lancha, la cual fue encallada por sus ocupantes.

En ese punto, agentes del Grupo de Operaciones Especiales del Guardacostas (GOPES) localizaron el cargamento. Durante la intervención se registró un intercambio de disparos con sospechosos en tierra, quienes lograron escapar.

De forma paralela, un operativo terrestre permitió la detención de cinco personas que se movilizaban en un vehículo, entre ellas un ciudadano colombiano residente en el país. En el procedimiento también se decomisó un arma de fuego.

Cerca del sitio fue ubicado además un camión que, según las autoridades, habría sido dispuesto para transportar la droga hacia su destino final.

En total, la operación dejó seis personas detenidas, dos embarcaciones decomisadas —una de ellas con la carga ilícita—, así como un vehículo liviano y un camión vinculados al caso.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar la estructura criminal detrás del cargamento.

Lanchas rápisas permitieron interceptar una lancha con droga en playa Hatillo, en Quepos. (Foto: MSP/Foto: MSP)

Estañones para cargar combustible o camuflar droga dueron decomisados durante la operación conjunta. (Foto: MSP/Foto: MSP)