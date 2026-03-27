OIJ decomisa 740 kilos de cocaína ocultos en un vehículo dentro de bodega en Liberia

De momento no hay personas detenidas por este caso, que continúa en investigación por las autoridades.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisaron un total de 740 kilogramos de cocaína durante un allanamiento ejecutado la madrugada de este viernes en Liberia, Guanacaste.

La intervención se llevó a cabo a las 2:50 a.m. en barrio Rodeíto, luego de que oficiales de la delegación regional recibieron información confidencial sobre un posible trasiego de droga desde Liberia hacia La Cruz.

Agentes judiciales ubicaron 740 kilos de cocaína ocultos en un automóvil en el barrio Rodeíto. (OIJ/OIJ)

Tras varias diligencias de investigación, los agentes ingresaron a una estructura tipo bodega, donde ubicaron un vehículo Toyota Prado que contenía la droga en paquetes de color café en su interior.

El decomiso se realizó tras recibir información sobre un posible trasiego de droga hacia La Cruz. (OIJ/OIJ)

De momento, las autoridades no reportan personas detenidas en relación con este caso, el cual se mantiene en investigación para determinar responsabilidades y el origen del cargamento.

En el operativo también participaron la Policía de Fronteras y Fuerza Pública de Liberia.