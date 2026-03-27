Sucesos

OIJ decomisa 740 kilos de cocaína ocultos en un vehículo dentro de bodega en Liberia

La droga estaba oculta en un vehículo Toyota Prado dentro de una bodega en barrio Rodeíto, Liberia. No hay detenidos

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Por Yucsiany Salazar
De momento no hay personas detenidas por este caso, que continúa en investigación por las autoridades.
De momento no hay personas detenidas por este caso, que continúa en investigación por las autoridades. (OIJ/OIJ)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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