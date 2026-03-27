OIJ decomisa 740 kilos de cocaína ocultos en un vehículo dentro de bodega en Liberia

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisaron un total de 740 kilogramos de cocaína durante un allanamiento ejecutado la madrugada de este viernes en Liberia, Guanacaste.
La intervención se llevó a cabo a las 2:50 a.m. en barrio Rodeíto, luego de que oficiales de la delegación regional recibieron información confidencial sobre un posible trasiego de droga desde Liberia hacia La Cruz.
Tras varias diligencias de investigación, los agentes ingresaron a una estructura tipo bodega, donde ubicaron un vehículo Toyota Prado que contenía la droga en paquetes de color café en su interior.
De momento, las autoridades no reportan personas detenidas en relación con este caso, el cual se mantiene en investigación para determinar responsabilidades y el origen del cargamento.
En el operativo también participaron la Policía de Fronteras y Fuerza Pública de Liberia.