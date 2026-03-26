Sucesos

Cae alias Cascarilla por cultivar y vender droga cerca de escuela en Coto Brus; hay seis detenidos

La PCD desarticuló cinco puntos de venta de droga en Sabalito y Agua Buena.

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Por Yucsiany Salazar
Agentes de la PCD desarticularon varios puntos de venta de droga tras allanamientos en la zona sur del país.
Agentes de la PCD desarticularon varios puntos de venta de droga tras allanamientos en la zona sur del país. (MSP/MSP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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