Cae alias Cascarilla por cultivar y vender droga cerca de escuela en Coto Brus; hay seis detenidos

Agentes de la PCD desarticularon varios puntos de venta de droga tras allanamientos en la zona sur del país.

Un hombre de apellidos Fernández Castro, alias Cascarilla, quien presuntamente cultivaba y comercializaba marihuana en su vivienda frente a la escuela de San Antonio de Sabalito, encabeza la lista de seis detenidos tras una serie de allanamientos en Coto Brus.

La operación, que forma parte del Plan Escudo, desarticuló cinco puntos de venta de droga que operaban en los distritos de Sabalito y Agua Buena.

Según confirmó la Policía de Control de Drogas (PCD), los operativos contaron con el apoyo del grupo táctico G-TRES y la Unidad Canina.

Además de Cascarilla, las autoridades capturaron a cinco personas más:

Dos hermanos de apellidos Vargas Castro en San Antonio, uno con antecedentes por tenencia de drogas y el otro por venta de drogas, portación ilícita de arma permitida y tenencia de drogas.

en San Antonio, uno con antecedentes por tenencia de drogas y el otro por venta de drogas, portación ilícita de arma permitida y tenencia de drogas. Un sujeto apellidado Carvajal Solórzano , con expediente por agresión psicológica, incumplimiento de medidas de protección y tenencia de drogas.

, con expediente por agresión psicológica, incumplimiento de medidas de protección y tenencia de drogas. Un hombre de apellidos Ureña Ureña , capturado en las cercanías del Colegio Técnico de Sabalito, con expediente judicial por receptación, lesiones, robo con fuerza sobre las cosas, y en 83 oportunidades pasado por tenencia de drogas.

, capturado en las cercanías del Colegio Técnico de Sabalito, con expediente judicial por receptación, lesiones, robo con fuerza sobre las cosas, y en 83 oportunidades pasado por tenencia de drogas. Un hombre de apellido Suárez López, detenido en Santo Domingo de Agua Buena, con antecedentes por violación.

Durante los operativos se decomisaron distintas drogas, dinero en efectivo y armas, además de detener a seis sospechosos. (MSP/MSP)

Durante las diligencias coordinadas con la Fiscalía de Narcotráfico, los oficiales decomisaron:

494 gramos, 15 dosis, 42 matas y semillas de marihuana.

29 gramos y cuatro dosis de cocaína.

688 dosis y 170 gramos de crack.

¢1.092.000.

$173.

Un rifle y municiones.

Utensilios para la preparación y dosificación de drogas, así como para el cultivo de marihuana.

Todos los sospechosos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.