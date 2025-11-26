Narcotráfico

La banda sonora de Shaggy: cantante urbano expone en Youtube mundo de balas y violencia en León XIII

La que podría ser la historia de la banda de Shaggy está registrada en un video de 4 minutos que ya acumula 45.000 reproducciones en Youtube, desde que se colgó hace cinco días.

Por Redacción de La Nación
Según fuentes policiales, Shaggy sería uno de los hombres cubiertos con pasamontañas.
Según fuentes policiales, Shaggy sería uno de los hombres cubiertos con pasamontañas. (Foto: Captura de video/Foto: Captura de video)







