Narcotráfico

No más apelaciones: Juez penal autoriza extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata

Tras la resolución del Juzgado Penal de San José, no caben más objeciones al proceso. Celso Gamboa y Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, podrán salir del país con rumbo a Estados Unidos en cualquier momento

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Por Vanessa Loaiza N. y Christian Montero

La extradición del exmagistrado penal Celso Gamboa Sánchez y del exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, recibió el aval final este viernes en el Tribunal Penal de San José.








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Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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