No más apelaciones: Juez penal autoriza extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata

La extradición del exmagistrado penal Celso Gamboa Sánchez y del exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, recibió el aval final este viernes en el Tribunal Penal de San José.

Según tuvo conocimiento La Nación, el juez penal Christian Alfaro Jiménez revisó las garantías formales enviadas por el gobierno de Estados Unidos y autorizó la salida de los costarricenses, para que enfrenten en Texas una causa por narcotráfico.

Específicamente, el Tribunal de Apelación de Sentencia de San José, al resolver una gestión previa, había requerido una garantía de que los acusados no reciban, eventualmente, una condena más alta que la pena máxima aplicable en Costa Rica: 50 años.

Asimismo, la promesa de que se descontará de una eventual pena el tiempo que los imputados han permanecido en detención provisional en Costa Rica.

En el caso de Pecho de Rata, existe una condición adicional, pues Estados Unidos se comprometió a no juzgarlo por hechos anteriores a 2014, pues dichas causas ya fueron condenadas en Costa Rica.

El exmagistrado penal y el exconvicto se convertirán así en los primeros nacionales extraditados luego de la reforma constitucional aprobada en mayo de 2025.

La salida de Celso Gamboa y Edwin López a Estados Unidos, donde deben enfrentar una causa por narcotráfico, es inminente. (Canva/Canva)

Detalles de la resolución

La resolución final, que autoriza la salida de Gamboa y López, se dictó a las 11:15 a.m. de este viernes 13 de marzo. Además de confirmar que se aplicaron criterios de oportunidad para frenar causas que estaban pendientes de juicio en Costa Rica, y así agilizar el proceso de extradición, el juez revisó las garantías enviadas por autoridades estadounidenses.

Por ejemplo, que el gobierno norteamericano respetará lo establecido en el artículo 16 del Tratado de Extradición entre los Gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica, donde se establece que una “persona extraditada podrá ser detenida, juzgada o sancionada en el Estado requirente, únicamente por delitos por los cuales haya sido concedida la extradición”.