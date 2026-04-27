John Cadenas se convierte en el primer costarricense extraditado a Europa por narcotráfico

Johnny Angulo Fernández, alias John Cadenas, fue entregado a la Policía italiana este lunes en el aeropuerto Juan Santamaría. Es el primer nacional en la historia en ser extraditado a Europa.

Johnny Angulo Fernández, alias John Cadenas, se convirtió desde la tarde de este lunes en el primer costarricense en la historia en ser extraditado a un país europeo.

La entrega del nacional ocurrió cuando agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pusieron en custodia de oficiales de la Guarda de Finanzas de Italia a alias John Cadenas, cuya detención ocurrió el 22 de julio del 2025.

Fue el tercer costarricense en ser detenido con fines de extradición. Antes fueron capturados el 23 de junio del año pasado, el exmagistrado penal Celso Gamboa y Edwin López Vega, alias Pecho de Rata; ambos fueron enviados a Estados Unidos el 20 de marzo anterior.

El trámite de extradición se hizo bajo la supervisión del Tribunal Penal de San José, que avaló el proceso.

Johnny Angulo Fernández, alias John Cadenas, fue extraditado este lunes hacia Italia. Agentes del OIJ hicieron la entrega a homólogos de ese país europeo. (Foto: cortesía /Foto: cortesía OIJ)

Angulo Fernández salió desde la cárcel La Reforma, y fue llevado hasta el aeropuerto Juan Santamaría, en donde quedó en custodia de los oficiales italianos. Ese país lo requiere por delitos de tráfico de drogas.

“De acuerdo con la investigación de las autoridades italianas, en apariencia trasegaba drogas hacia ese país y tenía conexiones con la Ndrangheta, que es un grupo de la mafia italiana de los más importantes y poderosos que existen”, explicó el subdirector interino del OIJ, Michael Soto.

Arraigada en Calabria, una de las regiones más pobres de Italia, la Ndrangheta, con orígenes campesinos, es considerada la organización criminal más rica y poderosa del país, con ramificaciones en todo el mundo.

La mafia calabresa maneja sobre todo el tráfico de cocaína en Europa y es el “socio privilegiado” de los productores de drogas de Sudamérica, según un informe de investigadores de la antimafia italiana citado por La Nación en el 2023.

El dinero proveniente de las drogas, de la extorsión y de los contratos públicos amañados suele ser lavado con inversiones en la economía legal, bienes raíces y finanzas, agrega la misma publicación.

Johnny Angulo Fernández, alias John Cárdenas, fue detenido el 22 de julio de 2025 en la zona sur del país. (Foto: OIJ/Foto: OIJ)

Modo de operar

Michael Soto detalló que alias John Cadenas “tenía bastante tiempo de dedicarse al tráfico internacional de drogas”, la base de su ilícito negocio era la zona del Pacífico Sur, específicamente Punta Brica, en donde “recepcionaba cargamentos para que fueran almacenados por un tiempo y luego trasladados hacia la zona Caribe y de ahí a Europa”.

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El jefe policial recalcó que Angulo Fernández “es una persona con bastante experiencia en el tema y que había sido investigada anteriormente”. Soto hizo hincapié en que la reforma constitucional de mayo 2025 que aprobó la extradición de nacionales es muy útil para “la disuasión del tráfico internacional”.

El subdirector interino recordó que hay unos 15 costarricenses que están en proceso de ser enviados a otros países, principalmente Estados Unidos y advirtió: “Hay otras que detendremos próximamente”.