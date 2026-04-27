Narcotráfico

John Cadenas se convierte en el primer costarricense extraditado a Europa por narcotráfico

Entrega se concretó la tarde de este lunes.

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Por Christian Montero
Johnny Angulo Fernández, alias John Cadenas, fue entregado a la Policía italiana este lunes en el aeropuerto Juan Santamaría. Es el primer nacional en la historia en ser extraditado a Europa.
Johnny Angulo Fernández, alias John Cadenas, fue entregado a la Policía italiana este lunes en el aeropuerto Juan Santamaría. Es el primer nacional en la historia en ser extraditado a Europa. (Foto: /Foto: cortesía)







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Extradición alias John Cadenas
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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