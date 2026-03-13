Costa Rica detiene a la primera mujer requerida en extradición por Estados Unidos; la vinculan con las FARC y el Cartel de Sinaloa

Alias Güera sería la primera mujer costarricense detenida para iniciar un proceso de extradición a Estados Unidos.

Autoridades costarricenses detuvieron la mañana de este viernes a la primera mujer tica, requerida en extradición por el gobierno de Estados Unidos para que responda por posibles delitos asociados al tráfico internacional de drogas.

Además de esa ciudadana de apellidos Gómez Parra, de 39 años, alias la Güera, también fue capturado su compañero sentimental, de apellidos Viveros Viveros, de 50 años.

El operativo fue coordinado por el Ministerio Público y oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC); en coordinación con la agencia de Administración de Control de Drogas (DEA), por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos.

Primera mujer costarricense extraditable

La mujer fue detenida en Paso Canoas, en Corredores de Puntarenas; mientras que su pareja, de origen colombiano y naturalizado costarricense, fue aprehendido en Escazú, San José. Ambos viajaban en automóvil al momento de la detención.

Al hombre se le decomisó, además, un arma de fuego.

Según las investigaciones, estas personas presuntamente estarían vinculadas al Cartel de Sinaloa y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y habrían integrado una estructura criminal que, entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, exportó grandes cargamentos de cocaína desde Costa Rica hacia los Estados Unidos, utilizando rutas que incluían Colombia, Panamá, Costa Rica y México.

De acuerdo con la investigación de las autoridades estadounidenses, Viveros trabajaba para un grupo que “utilizaba infraestructura sofisticada para fabricar, adquirir, almacenar y transportar cocaína hacia territorio estadounidense”.

En el caso de Gómez, explicó la Fiscalía, se presume que facilitaba entregas de cocaína desde Costa Rica para su posterior distribución en Estados Unidos.

La pareja de la mujer, de apellidos Viveros Viveros, también fue detenido. (MSP/Cortesía)

Por estos hechos, una corte en Arizona solicitó la captura de las personas involucradas con fines de extradición.

De confirmarse el proceso, se trataría de la primera mujer costarricense sometida a una extradición por delitos de tráfico internacional de drogas.

En 2025, la Asamblea Legislativa modificó la Constitución Política para autorizar la extradición de nacionales, únicamente para delitos de tráfico de drogas y terrorismo.

El exmagistrado penal Celso Gamboa y el exconvicto Edwin López se convertirán en los primeros nacionales extraditados, luego de que este viernes un juez penal dio el aval final para su envío.