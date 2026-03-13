Sucesos

Costa Rica detiene a la primera mujer requerida en extradición por Estados Unidos; la vinculan con las FARC y el Cartel de Sinaloa

En Escazú, su pareja también fue detenido

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Por Sebastián Sánchez
Alias Güera sería la primera mujer detenida para iniciar un proceso de extradición a Estados Unidos.
Alias Güera sería la primera mujer costarricense detenida para iniciar un proceso de extradición a Estados Unidos. (MSP/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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