Hombre resulta gravemente herido tras balacera en Paraíso de Cartago

El pasado 25 de febrero, un hombre identificado con los apellidos Sanabria Orozco, de 19 años, falleciótras una balacera registrada en el distrito de Cot, en Oreamuno, Cartago.

Un hombre de aproximadamente 25 años resultó gravemente herido este domingo tras una balacera ocurrida esta noche en vía pública en La Laguna, en Paraíso de Cartago.

De acuerdo con información preliminar de la Fuerza Pública, el ataque se registró unos 25 metros al sur de la iglesia de la comunidad, donde se escucharon varios disparos.

Las autoridades indicaron que se desconoce desde dónde se realizaron los disparos, ya que no se ha confirmado si los responsables se desplazaban en un vehículo o una motocicleta.

El hombre presentaba al menos tres heridas de bala de consideración en el tórax y un brazo. Una unidad de la Cruz Roja Costarricense lo atendió en el sitio y posteriormente lo trasladó en condición muy delicada al Hospital Max Peralta.

Este nuevo hecho violento ocurre apenas tres días después de otra balacera registrada también en Cartago, en la que resultó herido de gravedad un hombre de apellidos González Pérez, hermano de un sujeto conocido con el alias “Gordo Julio”.

Ese tiroteo ocurrió en el Proyecto Manuel de Jesús Jiménez, cerca de una delegación policial de la zona a 6 kilómetros de la comunidad de La Laguna.

Según los reportes preliminares, dos sujetos que se desplazaban en un vehículo dispararon contra González, quien recibió un impacto de bala en el tórax.

Durante ese ataque también resultó herida una mujer de apellidos López Moreno, quien sería una víctima colateral del incidente. La mujer, dedicada a la venta de líneas telefónicas, recibió impactos de bala en las piernas.

Aunque se solicitó la presencia de la Cruz Roja, ambos heridos fueron trasladados en un vehículo particular al Hospital Max Peralta, donde González ingresó en condición crítica.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer ambos hechos y determinar si existe alguna relación entre los ataques armados ocurridos en la provincia.