Cocaína iba para Holanda oculta entre malanga y ñame

Agentes de la PCD decomisaron la cocaína este lunes.

128 cilindros con cocaína fueron descubiertos en un contenedor antes de partir hacia Holanda ocultos entre malanga y ñame, este lunes en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), en Limón.

El Ministerio de Seguridad Pública informó este martes que luego de escanear el contenedor, los oficiales encontraron inconsistencias que les hicieron sospechar.

La carga fue bajada e inspeccionada con un agente canino, quien detectó la droga. Al revisar el producto, los policías encontraron los 128 cilindros, que sumaban cerca de 36 kilos.

También este lunes, la Policía de Control de Drogas (PCD) detuvo a un hombre sospechoso de ingresar 400 paquetes con cocaína, en febrero, al muelle Gastón Kogan de Moín, en un contenedor de cajas con piña que iba para Portugal.

El sujeto, de apellidos Campos Rodríguez, de 46 años, fue capturado durante un allanamiento en una casa en Liverpool, en Río Blanco de Limón.

Campos tiene antecedentes penales por robo agravado, lesiones culposas y conducción temeraria.

El 5 de setiembre anterior también trascendió que un cargamento de aproximadamente 900 kilos de cocaína fue interceptado por las autoridades inglesas en el Reino Unido. El alijo se ubicaba dentro de un contenedor que provenía de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), en la provincia de Limón.

En Costa Rica, por su parte, se iniciaron las pesquisas para determinar el grupo criminal que intentó introducir la droga a Europa.