Narcotráfico

Cocaína iba para Holanda oculta entre malanga y ñame

Policías detectaron droga empacada en cilindros, este lunes en la Terminal de Contenedores de Moín

Por Yeryis Salas
cocaína
Agentes de la PCD decomisaron la cocaína este lunes. (MSP/MSP)







Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

