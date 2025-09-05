Sucesos

Contenedor con enorme cargamento de droga sale de Moín y llega al Reino Unido

Las autoridades costarricenses investigan para dar con la organización criminal que intentó introducir el cargamento de droga al Reino Unido

Por Natalia Vargas

Un cargamento de aproximadamente 900 kilos de cocaína fue interceptado por las autoridades inglesas en el Reino Unido. El alijo se ubicaba dentro de un contenedor que provenía de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), en la provincia de Limón.








