Casos Venus 2.0 y Estrategia: OIJ detiene a hija de sospechoso que figuró como extraditable

Los operativos iniciaron a las 5:00 a. m. y se extienden en seis provincias.

Los 20 operativos contra legitimación de capitales y narcotráfico realizados este martes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tienen como objetivo a familiares directos de presuntos líderes de dos casos investigados: Venus 2.0 y Estrategia.

Así lo confirmó el director de la Policía Judicial, Michael Soto, quien detalló que entre los detenidos figura la hija de un hombre de apellido Álvarez, capturado en el 2025 en una causa por legitimación de capitales y que figuraba como extraditable.

“En el caso Venus 2.0 buscamos capturar a seis sospechosos, entre ellos la hija de una de las personas que estuvo como extraditable el año pasado”, explicó Soto.

OIJ realiza 20 allanamientos en seis provincias

Cocaína oculta en piezas de madera

La investigación conocida como Venus 2.0 surgió tras el decomiso de cocaína que estaba oculta en piezas de madera exportadas hacia Hamburgo, Alemania, y Países Bajos.

Según el jerarca, las autoridades también analizan si esta estructura estaría vinculada con un decomiso reciente de droga realizado en Hong Kong.

En este caso, además de la hija del extraditable, también se pretende detener a dos contadores y a otras personas que presuntamente colaboraban con la logística de la organización.

Cabecilla operaba con su familia

El segundo caso, denominado Estrategia, tiene como principal sospechoso a un hombre de apellido Rojas Barquero, señalado por las autoridades como el cabecilla del grupo.

De acuerdo con Soto, dentro de esta estructura también figuran su madre, dos hermanos y un hijo.

Las autoridades estiman que el dinero presuntamente legitimado por este grupo asciende a ¢4.500 millones.

Durante los allanamientos también se gestionan decomisos y anotaciones sobre bienes de alto valor, entre ellos:

Vehículos de lujo

Propiedades en condominio

Un hotel en Golfito

Una empresa de maquinaria pesada

Una compañía de transporte de turismo internacional

13 detenidos

Hasta el momento, las autoridades reportan 13 personas detenidas en los operativos realizados en seis provincias del país.

“En total son 20 allanamientos, con 15 detenidos, de los cuales hasta el momento llevamos 13, y el tema de la legitimación es algo que le ponen en alto prioridad porque sabemos que este tipo de delitos puede afectar incluso la economía del país”, explicó Soto.

Los operativos se desarrollan de manera simultánea en las siguientes localidades:

San José: Curridabat, Desamparados y Santa Ana.

Curridabat, Desamparados y Santa Ana. Alajuela: La Guácima y San Rafael.

La Guácima y San Rafael. Cartago: La Unión.

La Unión. Heredia: San Pablo.

San Pablo. Guanacaste: Liberia y Santa Cruz.

Liberia y Santa Cruz. Puntarenas: Osa, Barranca, El Roble y Golfito.

De acuerdo con el informe oficial, las pesquisas comenzaron en agosto de 2023 tras recibir información confidencial. Durante el proceso, los agentes lograron determinar un crecimiento en los bienes y el patrimonio de los sospechosos.