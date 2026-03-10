Narcotráfico

Casos Venus 2.0 y Estrategia: OIJ detiene a hija de sospechoso que figuró como extraditable

20 operativos simultáneos en seis provincias dejan 13 detenidos

Por Yucsiany Salazar
Los operativos iniciaron a las 5:00 a. m. y se extienden en seis provincias.
Los operativos iniciaron a las 5:00 a. m. y se extienden en seis provincias.







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

