OIJ ejecuta 20 allanamientos por narcotráfico y lavado de dinero en seis provincias

Los operativos iniciaron a las 5:00 a.m. de este martes 10 de marzo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecuta este martes 20 allanamientos en seis provincias del país, como parte de una investigación por presunta legitimación de capitales vinculada al narcotráfico.

Según informó la Policía Judicial, los operativos se desarrollan de manera simultánea en las siguientes localidades:

San José: Curridabat, Desamparados y Santa Ana.

Curridabat, Desamparados y Santa Ana. Alajuela: La Guácima y San Rafael.

La Guácima y San Rafael. Cartago: La Unión.

La Unión. Heredia: San Pablo.

San Pablo. Guanacaste: Liberia y Santa Cruz.

Liberia y Santa Cruz. Puntarenas: Osa, Barranca, El Roble y Golfito.

“En estas acciones operativas, se pretende la detención de al menos 15 personas, las cuales figuran como sospechosas de los delitos de Legitimación de Capitales y Tráfico Internacional de Drogas”, indicó el OIJ.

De acuerdo con el informe oficial, las pesquisas comenzaron en agosto de 2023 tras recibir información confidencial. Durante el proceso, los agentes lograron determinar un crecimiento en los bienes y el patrimonio de los sospechosos.

Además de las capturas, las autoridades buscan el decomiso de evidencia relevante como vehículos de alta gama, dinero en efectivo, entre otros elementos de importancia para el caso.