OIJ ejecuta 20 allanamientos por narcotráfico y lavado de dinero en seis provincias

Los operativos se realizan desde las 5:00 a. m. para desarticular un grupo sospechoso de narcotráfico y legitimación de capitales. Conozca los detalles

Por Yucsiany Salazar
Los operativos iniciaron a las 5:00 a.m. de este martes 10 de marzo.
Los operativos iniciaron a las 5:00 a.m. de este martes 10 de marzo. (OIJ/Captura de pantalla)







