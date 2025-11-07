Narcotráfico

Caso Traición: Celso Gamboa habría sido ‘pieza estratégica’ para Cartel del Caribe Sur, indica expediente

Expediente judicial menciona que exmagistrado habría influido en operaciones de grupo criminal

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Celso Gamboa Sánchez, quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por tráfico de drogas, ejerció varios cargos públicos como ministro de Seguridad, fiscal y director de la DIS.
El exmagistrado penal, Celso Gamboa Sánchez, quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por tráfico de drogas, ejerció varios cargos públicos como ministro de Seguridad, fiscal y director de la DIS. (Foto: redes sociales/Foto: tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Celso Gamboa cartel Caribe SurExmagistrado Gamboa extradición DEAOperación Traición Shock NoniCelso Gamboa Anita McDonald narcotráfico
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.