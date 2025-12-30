Narcos usaban cilindro de gas para ocultar dosis de drogas

Oficiales de la Fuerza Pública decomisaron en María Reina de Hatillo, un cilindro de gas que era usado para ocultar drogas.

Tras una incursión reciente por parte de las unidades especializadas de la Fuerza Pública en barrios conflictivos de la zona sur de San José, los agentes decomisaron una cantidad considerable de estupefacientes ocultos dentro de un cilindro de gas en el barrio María Reina en Hatillo, sitio que las autoridades judiciales han denominado como el mall de las drogas en la capital.

Según un oficial quien participó en una reciente incursión en un búnker de esa comunidad, el cilindro fue detectado tras una revisión y, al notar que presentaba un peso excesivo, confirmaron que contaba con una tapa de rosca. Al abrirla, quedaron sorprendidos de encontrar una gran cantidad de droga almacenada en su interior.

“Este tipo de acciones se centran en las barriadas más conflictivas de la zona sur y buscan reducir las microventas de estupefacientes, eliminar armas punzocortantes y de fuego que son mayoritariamente utilizadas para asaltos y homicidios”, explicó el policía, quien solicitó mantener en reserva su identidad.

El cilindro tenía en la base, una tapa de rosca que facilitaba ocultar la droga. (Foto: cortesía MSP/Foto: cortesía Ministerio de Seguridad)

Durante estas incursiones, los uniformados enfrentan múltiples obstáculos de personas en las calles que intentan impedir o minimizar el ingreso policial, para ello utilizan equipos de radiocomunicación con los que avisan la llegada de las autoridades, eso permite que vendedores de droga huyan y oculten o lancen las dosis en charrales y escondites ya establecidos.

Otras veces, la experiencia de los oficiales de Fuerza Pública les permite localizar los sitios de venta de estupefacientes, identificar al vendedor y determinar si cuenta con colaboradores para transportar las dosis a compradores. Incluso, “es común observar a motociclistas de servicios de plataformas digitales que acuden a comprar drogas y llevarlas a domicilio”, detalló el oficial encubierto.

A inicios de diciembre, la Policía de Control de Drogas y la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos desplegaron la operación Troya en la que participaron 200 agentes, quienes pretendían sacar de circulación a miembros de una estructura que domina la venta de sustancias ilícitas en esa comunidad.

Las disputas en María Reina las protagonizan, entre otras, las organizaciones de alias Pioja y Los Lara; este último grupo es el que está pugnando para apropiarse de las ventas.

Desafortunadamente, esa comunidad de gente honrada coincide con una significativa población dedicada a la venta de drogas, que habilita estructuras en precario para convertirlas en búnkeres, donde los adictos compran y consumen marihuana, cocaína o crack.