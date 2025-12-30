Sucesos

Narcos usaban cilindro de gas para ocultar dosis de drogas

Policía decomisó aparato en María Reina, Hatillo.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Oficiales de la Fuerza Pública decomisaron en María Reina de Hatillo, un cilindro de gas que era usado para ocultar drogas.
Oficiales de la Fuerza Pública decomisaron en María Reina de Hatillo, un cilindro de gas que era usado para ocultar drogas. (Foto: cortesía MSP/Foto: cortesía Ministerio de Seguridad)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
María Reina cilindro gas drogasNarcos usaban cilindro de gas para ocultar drogas
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.