Sucesos

Municipalidad de Cartago y basílica de los Ángeles evacuadas por amenazas de bomba

Amenaza llega días después de que el alcalde Mario Redondo denunció un supuesto plan para atentar contra su vida

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Por Yeryis Salas y Yucsiany Salazar
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Cerca de 200 personas fueron desalojadas. (Keyna Calderón/Keyna Calderón)







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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