Mujer pidió préstamo gota a gota de ¢4 millones y recibía amenazas a pesar de haber pagado ¢6 millones

Un sospechoso de 29 años fue detenido este martes en San José

Por Yeryis Salas
oij
El hombre será procesado por extorsión cobratoria. (OIJ/OIJ)







