Sucesos

Mujer irá a juicio por el asesinato de su padre durante cumpleaños en Limón

Los hechos ocurrieron en setiembre del 2024

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Una mujer de apellido Araya enfrentará la justicia por el homicidio de su padre. (Imagen con fines ilustrativos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidioMatinaMujer asesina a su padreLimón
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.