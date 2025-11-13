Sucesos

Mujer costarricense habría sido golpeada, quemada y desmembrada por su hijo y su pareja en Estados Unidos

Los hombres enfrentan cargos por homicidio y profanación de cadáver por el asesinato de la mujer costarricense

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Dos hombres habrían asesinado a una costarricense en Estados Unidos.
Dos hombres, de apellidos Gardiner (izq.) y Vílchez Mora (der.) habrían asesinado a una costarricense en Estados Unidos. (Oficina del Sheriff del Condado de Sequatchie/Oficina del Sheriff del Condado de Sequatchie)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
asesinatohomicidioEstados UnidosCosta Rica
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.