Mujer costarricense habría sido golpeada, quemada y desmembrada por su hijo y su pareja en Estados Unidos

(Oficina del Sheriff del Condado de Sequatchie/Oficina del Sheriff del Condado de Sequatchie)

Dos hombres, de apellidos Gardiner (izq.) y Vílchez Mora (der.) habrían asesinado a una costarricense en Estados Unidos.

Medios regionales de Estados Unidos reportaron el asesinato de una mujer costarricense, identificada con los apellidos Vílchez Mora (50 años), en el condado de Sequatchie, Tennessee, Estados Unidos. El crimen habría sido cometido por su hijo, de apellidos Vílchez Mora (18), y por su pareja sentimental y padrastro de su hijo, de apellido Gardiner (64).

Vílchez, quien es oriunda de Heredia, habría sido asesinada brutalmente. Según los reportes de los medios estadounidenses, primero fue golpeada con un bate y luego arrastraron su cuerpo para quemarlo en el patio de su casa, en un área boscosa. En apariencia, también fue desmembrada.

Según el medio News Channel ABC, la Oficina del Sheriff del Condado de Sequatchie informó que el caso se inició el martes 28 de octubre, cuando los agentes recibieron un aviso sobre una posible persona desaparecida.

Ese medio reportó que los investigadores consiguieron una orden para allanar la vivienda y la propiedad familiar. Durante el registro, realizado el jueves 30 de octubre, los agentes aseguraron haber encontrado indicios de que la víctima fue golpeada hasta morir.

Según las autoridades, el hijo dijo a los oficiales que su madre no estaba, pues había viajado a Costa Rica.

“Los investigadores afirman que dentro de la casa de Vílchez en Lewis Chapel (Tennessee), los agentes encontraron varias manchas rojas en la alfombra que se cree que son de sangre, salpicaduras rojas en las paredes, escritorios y fotografías, y una aspiradora industrial que contenía lo que parecía ser sangre”, reportó ese medio.

Según el periódico local Chattanooga Times Free Press, mientras continuaba la búsqueda en el bosque cercano a la casa, los agentes encontraron una hoguera que contenía lo que la forense Karen Shepherd identificó como restos humanos, según informó una detective, y que en apariencia serían de la mujer.

Shepherd identificó más restos humanos sospechosos en otro lugar cercano del bosque.

Según ese medio, los hombres enfrentan cargos de homicidio y profanación de cadáver. La audiencia preliminar habría sido fijada para el 8 de diciembre próximo.

“Funcionarios judiciales dijeron que un juez durante una audiencia el viernes denegó la fianza a ambos hombres y designó abogados para representarlos”, dice ese medio.