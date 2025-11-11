Sucesos

Hombre con expediente por tentativa de homicidio fue asesinado de un disparo en la Guácima

El crimen ocurrió poco antes de las 6 a. m.

Por Natalia Vargas
15 de julio del 2025. Barrio González Lahman. 18:00 hrs. El OIJ en coordinación con la Fuerza Pública realiza la recolección de indicios en la escena del crimen de un homicidio ocurrido en el barrio González Lahman estar tarde a las 4:15 minutos. En la escena fueron capturados dos sospechosos y decomisadas dos armas de fuego. En la foto: Autoridades del OIJ y la Fuerza Púbica investigan la escena del crimen. Foto: Albert Marín
La víctima fue abordada por dos sujetos a bordo de una motocicleta. (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)







Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

