Hombre con expediente por tentativa de homicidio fue asesinado de un disparo en la Guácima

Un hombre identificado con los apellidos Ugalde Artavia, de 38 años, fue asesinado a balazos poco antes de las 6 a. m. de este martes en La Guácima, Alajuela.
En apariencia, la víctima fue interceptada por dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta. A la llegada de la Cruz Roja Costarricense, Ugalde fue encontrado sin signos de vida sobre la vía pública.
Fuentes policiales confirmaron a La Nación que el ahora fallecido contaba con antecedentes por agresión con arma, tentativa de homicidio, venta de droga e incumplimiento de una medida de protección.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial iniciaron las pesquisas para esclarecer las circunstancias del crimen.
En lo que va del año, la Policía Judicial contabiliza 760 homicidios, uno más que en la misma fecha del año anterior. San José continúa siendo la provincia con más asesinatos, con 260 casos, seguida por Limón, con 154.