Sucesos

Dos hombres murieron violentamente la noche de este lunes en Puntarenas

Decesos ocurrieron en las comunidades de Laurel y Buenos Aires, se desconoce la identidad de los fallecidos

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
Un hombre murió tras ser herido con un arma blanca en Laurel de Corredores, Puntarenas, confirmó la Cruz Roja Costarricense. (Imagen ilustrativa). Foto:







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidiosLaurelOIJPuntarenasHerida de Arma BlancaBuenos Aires
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.