Dos hombres murieron violentamente la noche de este lunes en Puntarenas

Un hombre murió tras ser herido con un arma blanca en Laurel de Corredores, Puntarenas, confirmó la Cruz Roja Costarricense. (Imagen ilustrativa). Foto:

La Cruz Roja Costarricense confirmó la muerte de dos hombres en distintos hechos ocurridos, la noche de este lunes, en los cantones de Corredores y Buenos Aires, en la provincia de Puntarenas.

El primer caso se registró a las 9:15 p. m. en Laurel de Corredores, donde los socorristas atendieron a un hombre herido con un arma blanca en el brazo derecho.

Al llegar al sitio, los paramédicos lo encontraron sin signos de vida y con una lesión de gravedad.

Minutos después, a las 9:37 p. m., una segunda alerta movilizó otra unidad básica de la Benemérita hasta Potrero Grande de Buenos Aires, donde se localizó a otro hombre con múltiples heridas en la vía pública.

Los socorristas confirmaron también su fallecimiento en el lugar.

Ambas escenas quedaron bajo la atención de las autoridades judiciales, que investigan las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad de las víctimas ni si los casos guardan relación entre sí.