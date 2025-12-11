Balacera deja un muerto y dos heridos en Tirrases

Una balacera a plena luz del día, en Tirrases de Curridabat, dejó a dos personas heridas y un joven de 19 años fallecido la tarde de este jueves.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 11:53 p. m. sobre tres personas heridas. Tres unidades se dirigían al sitio cuando un carro particular detuvo a las ambulancias en vía pública y varias personas solicitaron ayuda para uno de los pasajeros del vehículo.

Se trataba del joven de 19 años, cuya identidad no ha trascendido. El hombre fue trasladado a la ambulancia y llevado en condición grave al hospital Calderón Guardia, en San José, donde falleció minutos después.

Dos unidades continuaron hacia el sitio donde ocurrió el ataque armado y vecinos les informaron que dos personas heridas fueron trasladadas en vehículos particulares a centros médicos, por lo que no atendieron el incidente directamente.

El caso permanece en investigación para determinar el móvil del crimen, identificar a los sospechosos y también a las víctimas del ataque.

En julio pasado, una mujer de 39 años falleció en el parqueo de la Clínica Marcial Fallas, luego de ser atacada a balazos por sujetos en dos motocicletas en Tirrases. Además de la víctima mortal, otra mujer y dos hombres resultaron heridos y trasladados a centros médicos.

Según las primeros datos divulgados por fuentes policiales, la víctima, que respondía a los apellidos Cordero Hernández, estaba en vía pública cuando varios sujetos motorizados pasaron disparando indiscriminadamente en una alameda.

Tirrases es una comunidad golpeada por las luchas entre grupos criminales que se disputan la venta de drogas en la zona.

Con el homicidio de este jueves, San José suma 282 homicidios, 53 más con respecto al mismo periodo del año pasado. Esa cifra representa el 34% de los 826 asesinatos que registra todo el país.