Sucesos

Homicidio de Geiner Zamora: Juzgado dicta prisión preventiva para seis sospechosos del asesinato

Fiscalía logró medida de un año de prisión preventiva contra presuntos responsables de la muerte de Geiner Zamora, ordenada por grupos criminales

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Allanamientos en Guápiles
La Fiscalía sostiene que una mujer de apellido Méndez, hermana del presunto sicario, se encargó de cobrar el pago por el homicidio de Geiner Zamora. En la imagen, una de las detenidas en los allanamientos. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Homicidio Geiner ZamoraOIJ GuápilesPrisión preventiva Geiner ZamoraDiablo
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.