Mujer es hallada sin vida en lote baldío en San Carlos

Una vecina observó el cuerpo, que yacía en un lote baldío e informó a la autoridades. Imagen con fines ilustrativos.

El cuerpo de una mujer de aproximadamente 53 años fue encontrado sin vida en un lote baldío en Santa Fe, en Ciudad Quesada, San Carlos.

El hallazgo ocurrió a las 5:30 p. m. del jueves, luego de que una vecina de la zona observó el cuerpo y alertó a las autoridades.

A su llegada, los agentes corroboraron que la víctima, cuya identidad no ha trascendido, no presentaba signos de violencia e iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicó a La Nación que la víctima no tiene relación con el caso de una mujer que se encuentra desaparecida, identificada como Ligia Zulema Faerron Jiménez, de 53 años.

Faerron es una empresaria vecina de San Juan de Ciudad Quesada, San Carlos, quien fue vista por última vez el viernes 26 de setiembre en ese distrito.

Hasta el momento, entre los indicios recabados por los agentes judiciales destaca que el carro que conducía Faerron volcó cerca de las instalaciones del hotel El Tucano, en La Marina de la Palmera de San Carlos, y poco después fue vendido en una venta de repuestos en Santa Rita de la Palmera.

El vehículo fue comprado por la repuestera en ¢400.000, los investigadores están tras la pista de la persona que llegó a ese negocio para vender el automotor.