Muerte en Tibás: hombre pierde la vida al caer al río en Bajo Piuses

Cruz Roja movilizó seis vehículos de emergencias al lugar

Por Luis Enrique Brenes
Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El hombre fue encontrando sin vida a la orilla del cauce.







Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

