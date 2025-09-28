Muerte en Tibás: hombre pierde la vida al caer al río en Bajo Piuses

El hombre fue encontrando sin vida a la orilla del cauce.

Un hombre murió la tarde de este domingo 28 de setiembre, luego de que, en apariencia, cayera a un río en Bajo Piuses, en Cinco Esquinas de Tibás.

La Cruz Roja informó que recibió la alerta por medio del sistema de emergencias 9-1-1. Al llegar al lugar, los socorristas encontraron al hombre sin vida, a la orilla del cauce. De momento, se desconoce la identidad del fallecido.

En total, la institución movilizó seis vehículos de emergencias, entre unidades básicas, avanzadas y de primera intervención, según confirmó el rescatista Cristian Blanco. La escena quedó bajo custodia de las autoridades.

