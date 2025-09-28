Dos busetas colisionan contra piedras en Cerro de la Muerte: Cruz Roja valoró 17 pacientes

Dos busetas colisionaron contra unas piedras la noche del sábado 27 de setiembre. El incidente sucedió a unos dos kilómetros de La Georgina, en el Cerro de la Muerte, Pérez Zeledón.

Jeison Ceciliano, de la Cruz Roja, explicó que la alerta ingresó a las 7:50 p. m. a través de la línea de emergencia 9-1-1. Al lugar se trasladaron siete unidades de soporte básico y se valoraron 17 pacientes. Sin embargo, ninguno requirió traslado a un centro médico.

El pasado miércoles, una aparatosa colisión ocurrida a las 5 a. m. dejó como saldo a cuatro adultos y una menor de edad heridos, también en el Cerro de la Muerte. En este caso, todos fueron trasladados en ambulancia a un centro médico.

