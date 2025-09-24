Grave colisión en el Cerro de la Muerte: adultos quedaron prensados y una menor resultó herida

Cinco personas resultaron heridas en una aparatosa colisión en el Cerro de la Muerte.

Una aparatosa colisión ocurrida a eso de las 5 a. m. de este miércoles dejó como saldo a cuatro adultos y una menor de edad heridos en el Cerro de la Muerte. Todos fueron trasladados en ambulancia a un centro médico.

Según informó el Cuerpo de Bomberos, dos de las personas sufrieron golpes de consideración y dos más presentaron lesiones graves.

Mauricio Motta, bombero de la estación de Cartago, detalló que en el choque estuvieron involucrados dos vehículos: un sedán azul, que quedó completamente destrozado, con las cabinas del conductor y los acompañantes expuestas, y un 4x4 blanco, que se salió de la carretera a causa del impacto y quedó a un lado de la vía, con severos daños en la parte delantera.

Un sedán azul y un vehículo 4X4 quedaron despedazados. (Bomberos/Cortesía)

En el sedán viajaban tres personas: un hombre y una mujer adultos, además de una menor de edad en la parte trasera. Según Motta, los adultos quedaron atrapados entre las latas del carro.

Por su parte, en el 4x4 viajaban dos adultos, quienes también quedaron prensados y tuvieron que ser liberados por bomberos y socorristas.

Por el momento se desconocen las circunstancias del accidente.