Grave colisión en el Cerro de la Muerte: adultos quedaron prensados y una menor resultó herida

Todos los ocupantes de los vehículos fueron llevados de emergencia a un centro médico

Por Natalia Vargas
Cinco personas resultaron heridas en una aparatosa colisión en el Cerro de la Muerte.
Cinco personas resultaron heridas en una aparatosa colisión en el Cerro de la Muerte. (Bomberos/Cortesía)







Natalia Vargas

