Sucesos

Muere María del Rocío Sáenz, exministra de Salud y expresidenta de la CCSS

La médica y exministra de Salud María del Rocío Sáenz falleció a los 67 años

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Por Yucsiany Salazar
12/06/2024 Puriscal. Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, exministra de Salud y expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social. Foto: Rafael Pacheco Granados
María del Rocío Sáenz Madrigal, fue ministra de Salud y presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)







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María del Rocío Sáenz
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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