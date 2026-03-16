Muere María del Rocío Sáenz, exministra de Salud y expresidenta de la CCSS

María del Rocío Sáenz Madrigal, fue ministra de Salud y presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social. Foto: Rafael Pacheco Granados

María del Rocío Sáenz, exministra de Salud y expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) falleció este domingo 15 de marzo a los 67 años, según información confirmada en el Registro Civil.

De acuerdo con datos preliminares, la exjerarca falleció en su vivienda ubicada en Santa Cecilia de Puriscal, por complicaciones de salud que surgieron de manera repentina.

La Cruz Roja, sin mencionar el nombre de la exministra, confirmó la atención de la paciente en su casa de habitación debido a un paro cardiorespiratorio.

Su trayectoria en el sistema de salud costarricense

Durante su carrera, Sáenz ocupó importantes cargos en la administración pública y relevantes en el sistema de salud. Se desempeñó como ministra de Salud en el gobierno de Abel Pacheco, entre 2002 y 2006.

Años después, asumió como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social durante la administración de Luis Guillermo Solís, cargo que ocupó entre 2014 y 2017.

Además de su labor en el sector público, Sáenz también era médico y docente universitaria.

Tras conocer la noticia, el expresidente Luis Guillermo Solís expresó sus condolencias por el fallecimiento de la exjerarca.

“A lo largo de su distinguida carrera profesional, la Dra. Sáenz realizó un destacado trabajo en el área de su especialidad, el cual trajo bienestar y protección a miles de costarricenses. Para su familia, y seres queridos, así como para sus colegas, ni solidaridad. Para la Dra. Sáenz, ¡paz!“, escribió el exmandatario en sus redes sociales.