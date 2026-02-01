Muere el Pastor de los ricos, religioso condenado a 48 años de cárcel por agresiones sexuales a feligresas

Carlos Manuel Chavarría Fonseca, conocido como el Pastor de los ricos, falleció a los 65 años mientras cumplía condena por abusos sexuales contra feligresas de su congregación.

Carlos Manuel Chavarría Fonseca, conocido como el Pastor de los ricos, falleció el sábado 31 de enero a los 65 años, según confirmó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El exlíder religioso cumplía dos condenas por delitos sexuales contra varias feligresas.

De acuerdo con los informes, Chavarría se encontraba internado desde hacía varios días en un hospital de San José, donde finalmente murió.

Aunque las causas del deceso no se han revelado, se conoció que, debido al grave deterioro de su salud, recientemente se le había otorgado el beneficio de casa por cárcel, lo que le permitía continuar cumpliendo su sentencia desde su domicilio.

Chavarría, oriundo de Santo Domingo de Heredia, creció en un entorno religioso y posteriormente se convirtió en asesor espiritual de políticos, deportistas, figuras del espectáculo y empresarios.

En su momento, Generación 3:16 llegó a reunir más de 2.900 feligreses y se caracterizaba por realizar cultos en casas de lujo, hoteles y clubes privados, al no contar con un templo propio.

El pastor residía en una propiedad adquirida en 2006, con un valor registral de ¢346 millones, y tenía inscrito a su nombre un BMW modelo 2016, valorado en ¢34 millones. Su esposa poseía un vehículo igual, tasado en ¢30 millones.

Condenas por abuso sexual

El nombre de Chavarría trascendió públicamente en el 2021, cuando el Tribunal Penal de Heredia lo condenó a 36 años de prisión por violar y abusar sexualmente de mujeres pertenecientes a su congregación.

En ese momento, fue hallado culpable de tres delitos de violación y cuatro de abuso sexual cometidos en el 2019 en Heredia y San José.

Inicialmente, la pena ascendía a 49 años, pero fue readecuada a 36 por aplicación de las reglas del concurso material.

Las investigaciones determinaron que los ataques ocurrieron entre enero y abril del 2019 en Heredia, Escazú y La Uruca, durante reuniones religiosas de la iglesia Generación 3:16, dirigida por Chavarría.

Esta congregación también administraba el centro educativo Bethel Christian School, el cual no contaba con acreditación del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Según la Fiscalía, el religioso aprovechó su condición de pastor y guía espiritual para manipular y engañar a las víctimas, consiguiendo cometer las agresiones sexuales.

Besó a dos víctimas sin autorización y a otra la obligó a tocar sus partes íntimas. Además, a una de ellas la violó. Chavarría, además, enviaba videos y fotos pornográficas, y pedía que le enviaran contenido sexual a cambio.

Fue detenido el 5 de agosto del 2019, al salir de su vivienda en el residencial Manantiales de Belén, en Heredia.

Carlos Chavarría Fonseca aprovechó su condición de pastor y guía espiritual para manipular y engañar a las víctimas. (Rafael Pacheco Granados)

Segunda sentencia

En 2025 se le sumó una nueva condena de 12 años de prisión por la violación de una niña de 9 años, quien también era integrante de su iglesia.

El delito ocurrió entre febrero y marzo del 2015 en un instituto ligado a Generación 3:16. El Ministerio Público detalló que, en ese caso, el hombre también aprovechó su posición de poder religioso para cometer la agresión.

En 2019, el Semanario Universidad reveló los vínculos de Chavarría con el Partido Restauración Nacional (PRN) durante la campaña electoral de ese año, así como denuncias de supuestos abusos sexuales en su entorno religioso.

Nacido en la Maternidad Carit, en San José, Chavarría estaba casado desde 1990 y era padre de tres mujeres de entre 32 y 26 años.