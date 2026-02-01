Sucesos

Muere el Pastor de los ricos, religioso condenado a 48 años de cárcel por agresiones sexuales a feligresas

El guía espiritual, de 65 años, falleció en un hospital; estaba privado de libertad desde 2019

Por Fátima Jiménez
Carlos Manuel Chavarría Fonseca, conocido como el Pastor de los ricos, falleció a los 65 años mientras cumplía condena por abusos sexuales contra feligresas de su congregación. (Rafael Pacheco Granados)







Carlos Manuel Chavarría FonsecaCarlos Chavarría Fonseca
Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

