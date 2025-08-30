Sucesos

Motociclistas asesinan a joven de 29 años en Alajuela

Hecho ocurrió a eso de las 11:50 p. m. en Carrizal

Por Christian Montero
15 de julio del 2025. Barrio González Lahman. 18:00 hrs. El OIJ en coordinación con la Fuerza Pública realiza la recolección de indicios en la escena del crimen de un homicidio ocurrido en el barrio González Lahman estar tarde a las 4:15 minutos. En la escena fueron capturados dos sospechosos y decomisadas dos armas de fuego. En la foto: Autoridades del OIJ y la Fuerza Púbica investigan la escena del crimen. Foto: Albert Marín
En lo que va del año las autoridades policiales reportan que a nivel nacional han ocurrido al menos 577 homicidios. (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)







AsesinatoAlajuelaCarrizalMotociclistas
Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

