Motociclistas asesinan a joven de 29 años en Alajuela

En lo que va del año las autoridades policiales reportan que a nivel nacional han ocurrido al menos 577 homicidios.

Dos sicarios que se desplazaban en motocicleta asesinaron a un joven de 29 años identificado como Axel Cerdas Solórzano, en Alajuela durante la noche del viernes.

El hecho ocurrió a eso de las 11:50 p. m., en el distrito de Carrizal, cuando el ofendido caminaba por la vía pública y, según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), uno de los pistoleros se le acercó y le disparó en múltiples ocasiones; una bala lo hirió en una pierna, otra en el pecho.

Cerdas fue trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital San Rafael en donde llegó en condición crítica; sin embargo, a la una de la madrugada de este sábado fue declarado fallecido por personal médico.

Según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, el fallecido era oriundo de Heredia, pero registraba su domicilio electoral en León XIII, Tibás. Era soltero y papá de una niña de seis años.

Este caso se suma a una serie de asesinatos ocurridos esta semana, incluyendo el triple homicidio de Quepos, Puntarenas el lunes 25 de agosto y el doble asesinato en ese mismo cantón el jueves 28. En este último evento, una de las personas fallecidas fue una joven madre de 28 años, identificada como Susana Rodríguez Mora, quien resultó víctima inocente del ataque dirigido hacia un hombre de apellido Rojas.

Hasta este sábado, la Policía Judicial reportaba un total de 577 homicidios en todo el país, uno menos en comparación con el mismo periodo del año pasado. En Alajuela, donde ocurrió el caso más reciente, se contabilizan 64 asesinatos, cifra idéntica a la registrada en la misma fecha del 2024.