Motociclista muere tras chocar con vehículo liviano en Carrillo

El accidente ocurrió en Filadelfia de Carrillo, donde agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo de la motociclista y recopilaron evidencias para la investigación. Foto:

Una mujer de 34 años, de apellido Soto, falleció la noche del miércoles tras verse involucrada en una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano en Filadelfia de Carrillo, Guanacaste.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el accidente ocurrió alrededor de las 9:40 p. m., cuando la víctima conducía una motocicleta por ese sector.

De acuerdo con versiones preliminares, la mujer habría intentado realizar un giro y justo en ese momento fue impactada por un automóvil, lo que le provocó múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Los cuerpos de emergencia que atendieron el reporte confirmaron que, al llegar al sitio, la motociclista no presentaba signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en la escena.

El conductor del vehículo involucrado permaneció en el lugar y fue sometido a una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, indicaron las autoridades.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia.

El caso permanece en investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.