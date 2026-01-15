Hombre muere atropellado frente al polideportivo de Guápiles

El accidente ocurrió sobre la ruta 247, frente al polideportivo Rogelio Alvarado, donde la vía permaneció cerrada por más de dos horas mientras el OIJ realizaba el levantamiento del cuerpo. Foto:

Un hombre falleció la noche de este miércoles luego de ser atropellado por un vehículo frente al polideportivo Rogelio Alvarado, en Guápiles, Limón.

El accidente ocurrió pocos minutos antes de las 11 p. m., sobre la ruta nacional 247, que comunica Cariari con Guápiles, según confirmaron los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información preliminar, aún sin confirmar oficialmente, la víctima podría haber sido integrante de una delegación deportiva que se encontraba en el polideportivo en el momento del suceso.

Imágenes captadas en el sitio muestran que un vehículo tipo automóvil transitaba por esa vía cuando, por razones que se mantienen bajo investigación, la persona intentó cruzar la carretera y fue impactada.

Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales.

La carretera que comunica Guápiles con Cariari permaneció cerrada por más de dos horas, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles realizaban el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

Durante el cierre se formaron largas filas de vehículos pesados, incluidos varios tráileres que aguardaban la reapertura de la vía.

Las autoridades judiciales investigan las circunstancias exactas del accidente para determinar responsabilidades.