Sucesos

Motociclista atropella a dos personas en Cahuita: adulto mayor fallece y otro paciente es trasladado de urgencia

Accidente ocurrió la noche de este miércoles en Cahuita, donde adulto mayor murió en el sitio y otra persona fue trasladada a centro médico

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Oficiales de la Fuerza Pública resguardan la escena del atropello ocurrido la noche del miércoles en Hone Creek, Cahuita, donde un adulto mayor falleció y otra persona resultó gravemente herida.
Oficiales de la Fuerza Pública resguardan la escena del atropello ocurrido la noche del miércoles en Hone Creek, Cahuita, donde un adulto mayor falleció y otra persona resultó gravemente herida. (Reiner Mon/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Atropello CahuitaAccidente motocicleta LimónAdulto mayor fallecidoHone Creek
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.