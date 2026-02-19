Motociclista atropella a dos personas en Cahuita: adulto mayor fallece y otro paciente es trasladado de urgencia

Oficiales de la Fuerza Pública resguardan la escena del atropello ocurrido la noche del miércoles en Hone Creek, Cahuita, donde un adulto mayor falleció y otra persona resultó gravemente herida.

Un atropello por motocicleta dejó como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida la noche de este miércoles en Cahuita, en el cantón de Talamanca, Limón.

El incidente se registró a las 9:42 p. m. en el sector de Hone Creek.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, se atendió a dos pacientes: uno de ellos fue trasladado en condición urgente a la Clínica de Hone Creek, mientras que un hombre adulto mayor fue declarado sin signos vitales en el sitio.

La atención del suceso estuvo a cargo de una unidad básica de emergencias. De momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre las circunstancias exactas que mediaron en el atropello.

Las autoridades judiciales deberán determinar las causas del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.