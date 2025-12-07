MOPT habilita el paso por la ruta 32

Luego de comunicar el cierre de la ruta 32 la noche del sábado debido a la caída de material en el kilómetro 31, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció, la mañana de este domingo, la rehabilitación del paso por la carretera.

Poco antes de las 8 a. m., la institución confirmó que, tras inspeccionar y remover el material que cayó sobre la calle, el paso se reanudó con normalidad.

Los cierres de la ruta, que comunica la capital con la provincia de Limón, son frecuentes. Esto se debe a las fuertes lluvias que provocan la caída de sedimentos desde las laderas.

La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) estimó que los cierres en esa vía causan pérdidas de hasta $250 por contenedor por día.