MOPT da malas noticias a usuarios de la Interamericana en la zona sur

Según las autoridades, solo hay una ruta alterna

Por Sebastián Sánchez
El MOPT anunció el cierre provisional de la ruta Interamericana Sur.
El MOPT anunció el cierre provisional de la ruta Interamericana Sur entre Buenos Aires y Paso Real. Foto: (MOPT/Cortesía)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

