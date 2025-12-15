MOPT da malas noticias a usuarios de la Interamericana en la zona sur

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó de que la ruta nacional 2, Interamericana Sur, permanecerá cerrada por completo entre Buenos Aires y Paso Real de Puntarenas durante ocho días, a partir de este lunes 15 de diciembre, en el sector de Cuesta López.
Según el MOPT, el cierre es total debido a trabajos de sustitución de una alcantarilla.
La única ruta alterna disponible es la Costanera Sur. Inicialmente, el MOPT comunicó que el camino de lastre, que comunica San Carlos de Buenos Aires con Brujo, podía ser usado por vehículos 4x4.
Sin embargo, en sus redes sociales, la Municipalidad de Buenos Aires anunció el cierre de esa segunda alternativa, “a raíz del colapso vial por el cierre de ruta 2″. Añadió que en el sitio se encuentran la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito.