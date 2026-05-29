Sucesos

MOPT actualiza el estado de la ruta 27 tras hundimiento en Orotina: ¿Cuándo se reabrirá el paso?

Según el MOPT, Globalvia ejecuta y financia la totalidad de estas obras. Conozca las rutas alternas

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Hundimiento en la Ruta 27 por cabeza de agua
Hundimiento en la ruta 27 se registró la tarde del 27 de mayo. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ruta 27MOPThundimiento
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.