MOPT actualiza el estado de la ruta 27 tras hundimiento en Orotina: ¿Cuándo se reabrirá el paso?

Hundimiento en la ruta 27 se registró la tarde del 27 de mayo.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) actualizó la noche de este jueves el estado de la ruta 27 tras el hundimiento ocurrido la tarde del miércoles a la altura del kilómetro 56, en el cantón de Orotina, Alajuela.

Los trabajos para habilitar un carril en esa vía avanzaron de forma satisfactoria este jueves. El objetivo de las obras es restablecer el tránsito vehicular mañana viernes en el sector afectado.

Las autoridades del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) informaron de que también se colocó una pared de roca en el sitio. Esta estructura tiene como función proteger el nuevo carril y brindar seguridad a los conductores una vez que se abra el paso.

La empresa concesionaria Globalvia continuará con las labores durante toda la noche de este jueves, siempre que las condiciones del tiempo lo permitan, señaló el MOPT.

El carril alterno funcionará de manera exclusiva para vehículos livianos debido a la magnitud del daño. Los camiones pesados deben mantener su tránsito por el sector de Cambronero. Esta medida se mantendrá hasta que se repare la totalidad de la calzada en este punto de la ruta 27.

Las labores se mantienen en el sitio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Actualmente, los conductores de vehículos livianos deben desviarse por la ruta nacional 757, conocida como la carretera vieja a Orotina. Los usuarios deben pasar por la rotonda de Pozón para reincorporarse posteriormente a la ruta 27.

El MOPT recordó que la concesionaria de la ruta ejecuta y financia la totalidad de estas obras.

En el sitio se mantiene la Policía de Tránsito con regulaciones fijas.

Finalmente, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) monitorea el estado de las carreteras alternas. La institución busca garantizar la circulación vehicular segura hacia la provincia de Puntarenas y el resto del Pacífico.