Monedas de plata valoradas en más de $9.000 y hongos alucinógenos: esto le decomisan a turistas en aeropuertos

Las incautaciones de estupefacientes y divisas no declaradas ocurren con frecuencia en los aeropuertos Daniel Oduber y Juan Santamaría, según el Servicio de Vigilancia Aérea

Por Sofía Sánchez Ramírez
Un ciudadano estadounidense fue detenido en el aeropuerto Daniel Oduber con monedas de plata valoradas en más de $9 millones sin haber sido reportadas.
Un ciudadano estadounidense fue detenido en el aeropuerto Daniel Oduber con monedas de plata valoradas en más de $9 millones sin haber sido declaradas. (Servicio de Vigilancia Aérea/Servicio de Vigilancia Aérea)







