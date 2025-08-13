Los 6 vuelos directos más largos desde Costa Rica

¡Tripulación, abordaje completo! Esas palabras significan que las puertas del avión se van a cerrar pues ya subieron todos los pasajeros, y que en cuestión de minutos estaremos volando entre las nubes.

Así que llegó el momento de ponerse lo más cómodo posible en el asiento, guardar el equipaje y disfrutar del viaje.

No obstante, puede ser que su vuelo sea uno de los más largos que salen desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de la ciudad de Alajuela.

Es decir, tendrá tiempo para dormir un rato, disfrutar de la comida que proporcionan en la aeronave, ver alguna película y escuchar música, sin dejar de lado una rica conversación con sus acompañantes.

¿Cuáles son los vuelos directos más largos desde Costa Rica?

Según la página flightsfrom.com, estos son los seis vuelos sin escalas más largos desde Costa Rica, ordenados por distancia en kilómetros.

Cabe recordar que la duración del viaje puede variar según condiciones climáticas, rutas de vuelo o vientos en contra o a favor.

De hecho, en algunas ocasiones un vuelo más largo puede ser más rápido si cuenta con vientos de cola que impulsan la aeronave.

Este fue el atardecer que disfrutamos durante el vuelo entre Costa Rica y Madrid, España. Fotografía: Jairo Villegas S.

Zúrich, Suiza – 9.446 km, 11 horas y 10 minutos. Aerolínea: Edelweiss Air. Francfort, Alemania – 9.405 km, 11 horas y 20 minutos. Aerolínea: Lufthansa. Ámsterdam, Países Bajos – 9.109 km, 10 horas y 30 minutos. Aerolínea: KLM. París, Francia – 8.983 km, 10 horas y 40 minutos. Aerolínea: Air France. Londres, Inglaterra – 8.774 km, 10 horas y 25 minutos. Aerolínea: British Airways. Madrid, España – 8.545 km, 10 horas y 40 minutos. Aerolíneas: Iberia e Iberojet.

Estos vuelos representan las conexiones más largas que los ticos pueden tomar de manera directa a Europa, con la comodidad de no hacer escalas y aprovechar el tiempo a bordo.