De viaje con Jairo

Los 6 vuelos directos más largos desde Costa Rica

¿Cuál de estas rutas le gusta más? Este es el ranking de distancia de los vuelos

EscucharEscuchar
Por Jairo Villegas S.

¡Tripulación, abordaje completo! Esas palabras significan que las puertas del avión se van a cerrar pues ya subieron todos los pasajeros, y que en cuestión de minutos estaremos volando entre las nubes.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vuelos baratosVuelos directos desde Costa RicaAeropuerto Juan Santamaría
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.