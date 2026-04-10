Sucesos

Ministro de Seguridad sugiere que decomiso de cocaína en Nicaragua, a camión que salió de Costa Rica, podría ser un montaje

Según Nicaragua, se trataría de un cargamento de 1.312 kilos de cocaína ocultos en bobinas de papel kraft dentro de un camión de carga pesada que provenía de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
20/05/2025, San José, Asamblea Legislativa, Comisión de la Provincia de Limon, en la comisión está hablando el ministro de seguridad Mario Zamora.
Mario Zamora, ministro de Seguridad, se pronunció sobre la droga decomisada por Nicaragua que provendría de Costa Rica. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mario ZamoraMinisterio de SeguridaddrogaNicaraguanarcotráfico
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.