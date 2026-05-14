Ministro de Seguridad sobre asesinato del policía Gerson Rosales: ‘Cruzaron una línea y no midieron las consecuencias’

Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas luego de recibir disparos durante un operativo en Batán de Limón.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, lanzó un contundente mensaje contra los grupos criminales tras el asesinato del oficial de Fuerza Pública Gerson Rosales Cascante, de 28 años, quien murió en el hospital Calderón Guardia tras recibir un disparo en la cabeza durante un operativo en Batán de Limón, este miércoles por la noche.

“Ayer cruzaron una línea que no debieron cruzar”, afirmó el jerarca este jueves.

Campos aseguró que todos los cuerpos policiales del país se encuentran unidos y que enfrentarán a las organizaciones criminales “con todo el peso que la ley les dé”.

“No vamos a tolerar más hechos donde resulten afectados compañeros de los cuerpos policiales, mucho menos ciudadanos. Cruzaron una línea y no midieron las consecuencias”, expresó.

Gerald Campos Valverde

“Decirles a los cuerpos policiales del país que hay un apoyo total a la función que ellos realizan”, agregó.

Integraba uno de los cuerpos de reacción

Gerson contaba con casi nueve años de servicio dentro de la institución. Además, integraba uno de los cuerpos de reacción creados para enfrentar la criminalidad.

“Precisamente por ese liderazgo había integrado uno de los cuerpos de reacción”, agregó Campos.

En tanto, Michael Soto, director a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), reveló previamente que, aunque todavía es muy preliminar, el motivo por el cual los sospechosos habrían asesinado a Rosales estaría relacionado con su labor policial, ya que en los últimos días y meses, la Fuerza Pública ha desarrollado operativos que culminaron con el decomiso de gran cantidad de droga al menudeo a la organización criminal que opera en la zona, cuyo cabecilla es Jonathan Pérez Méndez, alias Tan.

Durante su carrera policial, Gerson trabajó en la Dirección Regional de la Fuerza Pública en Limón, específicamente en las delegaciones de Talamanca y Batán. Además, era padre de un menor de apenas cuatro años y estaba casado, según consta en el Registro Civil.

‘Un solo equipo’

El jerarca también agradeció la coordinación realizada entre distintas instituciones para trasladar al oficial herido desde Limón hasta San José, incluyendo al Hospital de Limón, Hospital México, Hospital Calderón Guardia, Bomberos, Cruz Roja, Policía de Tránsito y unidades especiales.

“Se comportaron como un solo equipo”, dijo.

Campos aseguró que el Gobierno brindará todos los recursos necesarios para combatir a las estructuras criminales que operan en el país y, finalmente, envió un mensaje de solidaridad a la familia del oficial fallecido y a los demás cuerpos policiales del país.

“Nuestro más sentido pésame. Vamos a apoyarles en todo lo que requieran. A las familias de todos los compañeros y compañeras que integran los cuerpos policiales, les agradecemos el apoyo que día a día nos dan. A los costarricenses, el compromiso es trabajo incansable los siete días de la semana, porque vamos a enfrentar esta criminalidad con todas las herramientas con las que contamos”, concluyó.

Gerald Campos, ministro de Seguridad, envía un mensaje a los sospechosos de asesinar al oficial Gerson Rosales.