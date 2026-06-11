Sucesos

Mientras narcos usan vehículos de lujo y blindados, la Fuerza Pública tiene 40% de sus patrullas fuera de servicio

En Costa Rica, el crimen organizado en se moviliza en vehículos de alta gama, ‘pick-ups’, carros todoterreno y autos valorados en $400.000. Para la Fuerza Pública el panorama es diametralmente opuesto.

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Por Christian Montero
Guácimo, dominio de grupos delictivos y cobro de peajes a comerciantes
Esta patrulla de la delegación de la Fuerza Pública de Villafranca, en Guácimo en Limón, muestra el deterioro causado por el paso de los años y la falta de mantenimiento. Un 40% de las unidades del Ministerio de Seguridad Pública están fuera de uso. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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