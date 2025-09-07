Sucesos

Michael Soto revela a ‘La Nación’ el interés de Europa por extraditar narcos costarricenses

Subdirector de la Policía Judicial sostuvo reuniones con jefes antidrogas de esos países europeos en Estados Unidos

Por Christian Montero
Traslado de Celso Gamboa
El exmagistrado penal, Celso Gamboa Sánchez, es uno de los primeros costarrinces en ser requerido por la justicia estadounidense bajo cargos de tráfico internacional de cocaína. (Mayela López/Mayela López)







