Médico recibe larga condena por asesinar a su esposa suministrándole medicamentos

El hombre engañó a su esposa y le proporcionó dosis de benzodiacepinas y difenhidramina que le causaron la muerte

Por Natalia Vargas
Liberia
Carmona Jaén recibió larga condena de prisión por asesinar a su esposa.







Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

