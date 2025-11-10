Médico recibe larga condena por asesinar a su esposa suministrándole medicamentos

El Tribunal Penal de Liberia sentenció a un médico de apellidos Carmona Jaén, de 48 años, por asesinar a su esposa, Raquel Arroyo Aguilar, de 41 años, y madre de dos menores de 12 y 14 años al momento en que ocurrió el femicidio.

El Ministerio Público solicitó el pasado 05 de noviembre 35 años de prisión por el delito de femicidio y, la mañana de este lunes, los jueces determinaron que Carmona deberá cumplir 30 años de prisión.

En apariencia, el hombre habría asesinado a su esposa para cobrar una póliza que la mujer pagaba y de la cual él era el primer beneficiario.

El crimen de Raquel se reportó la noche del 15 de julio de 2020, cuando el hombre alertó a las autoridades que su pareja había fallecido dentro de la casa donde residían.

Ante las autoridades policiales, Carmona se identificó como profesional en Medicina y dijo que laboraba en un centro de salud público en Liberia. Explicó que su pareja había manifestado problemas intestinales, razón por la cual le suministró medicamentos, reportó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cuando detuvo al profesional, el 13 de setiembre de 2023, en el barrio Corazón de Jesús en la Ciudad Blanca.

Según la acusación del Ministerio Público, Raquel y Carmona mantuvieron una relación de matrimonio, la cual se caracterizó por el abuso emocional y patrimonial que este ejercía sobre la mujer. El Poder Judicial explicó en agosto que el médico controlaba su ubicación, limitaba sus actividades sociales e, incluso, había planeado con antelación la forma en que le quitaría la vida.

La Fiscalía Adjunta de Liberia comprobó en el juicio que, a mediados del 2020, Raquel, quien laboraba en el servicio de Farmacia del Hospital Enrique Baltodano de Liberia, tuvo la intención de separarse de Carmona. De acuerdo con la pieza acusatoria, la mujer quería romper con el círculo de violencia que sufría en su hogar. Sin embargo, cuando su esposo se dio cuenta, este decidió acabar con la vida de la ofendida.

El 15 de julio, en horas de la noche, Carmona la habría engañado. Le indicó que le aplicaría un medicamento vía intravenosa y que este le ayudaría con la digestión. No obstante, la evidencia aportada determinó que le aplicó una solución de benzodiacepinas y difenhidramina, que le provocaron la muerte a la mujer.

En agosto, tras anunciar la fecha en la que se llevaría a cabo el juicio, el Poder Judicial indicó que la víctima sufrió una intoxicación mixta, edema y hemorragia pulmonar, mientras sus propios hijos estaban en la misma vivienda.

Mientras la sentencia queda en firme, Carmona continuará en prisión preventiva.