Médico habría asesinado a su esposa para cobrar póliza de vida, dice Fiscalía

Ministerio Público pide pena máxima para el médico acusado de femicidio

Por Christian Montero
Liberia
El doctor Carmona Jaén fue detenido en setiembre de 2023 por el femicidio de su esposa, Raquel Arroyo Aguilar. La Fiscalía de Liberia solicitó la pena máxima por ese hecho.







Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

